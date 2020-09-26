Коронавирус продолжает распространяться по миру. Больше всего новых случаев зарегистрировали в США, Индии и Бразилии, которые возглавляют антирейтинг уже пятый месяц.

По состоянию на 26 сентября зарегистрировано 32 471 753 случаев Covid-19.

За время пандемии 22 375 495 пациентов выздоровели и 981 754 умерли.

За сутки умерло 2 549 человек, а выздоровело 92 490.

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Украина продолжает занимать 25 место — между Канадой и Израилем.

Где больше всего случаев:

США — 7 032 712;

Индия — 5 818 570;

Бразилия — 4 689 613.

Вакцина против коронавируса

Вакцина против Covid-19 не сможет обеспечить полный возврат к нормальной жизни, считают ученые из Оксфордского университета.

Хотя вакцина способна снизить симптоматические случаи наполовину, но вряд ли это будет “серебряной пулей” для коронавируса. Для сравнения, прививки от гриппа эффективные только на 40-60%.