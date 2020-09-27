Бои из-за Нагорного Карабаха: Азербайджан ввел военное положение в ряде регионов

Из-за конфликта в зоне Нагорного Карабаха парламент Азербайджана в воскресенье, 27 сентября, принял решение о введении военного положения в ряде городов и регионов страны.

Об этом сообщают азербайджанские СМИ и добавляют, что в ряде регионах страны будет введен комендантский час.

Парламент страны собрался на внеочередное пленарное заседание, чтобы обсудить действия армянской стороны на линии соприкосновения.

Ранее военное положение было объявлено в Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

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Боевые действия из-за Нагорного Карабаха

В воскресенье утром премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

По словам Пашиняна, ситация напряженная, ведь бои идут на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

Днем Минобороны Азербайджана отчиталось о взятии под контроль шести сел в Нагорном Карабахе. Со своей стороны Армения опровергла эту информацию.