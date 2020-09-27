Карабахский конфликт: Ереван обратился в ЕСПЧ, Баку пойдет в Совбез ООН

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека из-за обстрелов гражданских объектов на армянской территории и в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Ереван требует принудить Баку прекратить наступление в зоне карабахского конфликта, “прекратить точечный обстрел граждан, гражданских объектов и населенных пунктов”.

Со своей стороны в Генеральной прокуратуре Азербайджана заявили о планах направить обращение в ряд международных организаций, в частности Совет безопасности ООН, с призывом надавить на Армению санкциями.

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Что происходит в Нагорном Карабахе

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились в воскресенье, 27 сентября, из-за региона Нагорный Карабах.

Ереван заявил, что боевые действия начались с нападения Баку, но Азербайджан открестился от обвинения и сообщил, что перешел в контрнаступление.

Обе стороны заявили о жертвах среди гражданского населения.

В связи с возобновлением боевых действий в Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике ввели военное положение. В Азербайджане военное положение заработает 28 сентября.

Источник: Интерфакс-Украина, Trend