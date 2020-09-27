Дипломатическое представительство Франции выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой под Харьковом, которая произошла 25 сентября.

— Мы были глубоко тронуты, узнав о гибели 26 человек в авиакатастрофе в Украине. Выражаем свои соболезнования семьям и родственникам погибших, — говорится в сообщении.

Французские дипломаты остаются солидарными с украинскими коллегами.

Франция готова предоставить Украине любую помощь, которая понадобится в таких условиях.

Авиакатастрофа под Харьковом

О том, что под Харьковом упал самолет, стало известно вечером 25 сентября.

Военно-транспортный самолет Ан-26 совершал плановый учебный полет: на борту находилось 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил и 7 членов экипажа. Из 27 человек выжил лишь один курсант.

По информации СМИ, самолету, который разбился под Харьковом, было уже 46 лет.

Мать погибшего пилота сообщила, что сын рассказывал о состоянии Ан-26: самолет был не совсем исправен, а его двигатели отказывали не впервые.

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер предположил вину диспетчеров в авиакатастрофе под Харьковом.

Источник: France Diplomatie