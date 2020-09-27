Пашинян допустил признание независимости Нагорного Карабаха

Однин из сценариев, которые власти Армении рассматривают в связи с ситуацией в зоне карабахского конфликта – это признание независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время экстренного заседания парламента страны и добавил, что обстановка в регионе остается напряженной и неопределенной.

По его словам, армия ведет бои на всей линии соприкосновения.

Боевые действия из-за Нагорного Карабаха

Пашинян в воскресенье, 27 сентября, заявил, что Азербайджан при поддержке артиллерии пошел в наступление в зоне Нагорного Карабаха.

В связи с этим Армения и непризнанная НКР ввели военное положение.

Со своей стороны Азербайджан обвинил в провокациях Армению и также ввел военное положение в ряде регионов.

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Потери сторон

Более 30 мирных граждан были ранены, двое погибли в результате обстрелов со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявил омбудсмен непризнанной НКР Артак Бегларян.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что число пострадавших среди гражданского населения возросло до 19 человек.

Фото: infocom