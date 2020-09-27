По состоянию на утро 27 сентября коронавирусом в мире заболели уже 32 751 412 человек, за последние сутки — более 279 тыс. новых случаев.

За весь период пандемии от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 993 019 пациентов. Выздоровели во всем мире 22 623 337 больных.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 25 место — между Канадой и Израилем.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 7 078 089;

Индия — 5 903 932;

Бразилия — 4 717 991;

Россия — 1 138 509;

Колумбия — 806 038.

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Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 204 490;

Бразилия — 141 406;

Индия — 93 379;

Мексика — 76 243;

Великобритания — 42 060.

Больше всего больных выздоровели в Индии, Бразилии, США, России и Колумбии.

Коронавирус в мире

Из-за сложной ситуации, ряд стран продолжает возвращаться к жестким ограничениям. В частности, в Великобритании вернули комендантский час с 22.00 для баров, кафе и ресторанов.

Повысили штрафы за отсутствие маски, теперь они составляют £200. С 25 сентября полный карантин на две недели ввел Израиль.

Между тем 26 сентября статистика коронавируса в мире свидетельствовала о 32 471 753 случаях Covid-19. Антилидерами по количеству больных продолжают оставаться США, Индия и Бразилия.