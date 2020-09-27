Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Более 279 тыс. новых случаев: коронавирус в мире 27 сентября

По состоянию на утро 27 сентября коронавирусом в мире заболели уже 32 751 412 человек, за последние сутки — более 279 тыс. новых случаев.

За весь период пандемии от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 993 019 пациентов. Выздоровели во всем мире 22 623 337 больных.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 25 место — между Канадой и Израилем.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

  • США — 7 078 089;
  • Индия — 5 903 932;
  • Бразилия — 4 717 991;
  • Россия — 1 138 509;
  • Колумбия — 806 038.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

  • США — 204 490;
  • Бразилия — 141 406;
  • Индия — 93 379;
  • Мексика — 76 243;
  • Великобритания — 42 060.

Больше всего больных выздоровели в Индии, Бразилии, США, России и Колумбии.

Коронавирус в мире

Из-за сложной ситуации, ряд стран продолжает возвращаться к жестким ограничениям. В частности, в Великобритании вернули комендантский час с 22.00 для баров, кафе и ресторанов.

Повысили штрафы за отсутствие маски, теперь они составляют £200. С 25 сентября полный карантин на две недели ввел Израиль.

Между тем 26 сентября статистика коронавируса в мире свидетельствовала о 32 471 753 случаях Covid-19. Антилидерами по количеству больных продолжают оставаться США, Индия и Бразилия.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка