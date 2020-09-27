Протесты в Беларуси: силовики во время задержаний применили гранаты и газ

В белорусских городах в воскресенье, 27 сентября, вспыхнули демонстрации против правления президента Александра Лукашенко.
В Гомеле очевидцы сообщили о применении спецсредств по отношению к митингующим. Журналисты написали о том, что люди слышали выстрелы.
Правоохранительные органы в Гомеле подтвердили, что в отношении участников несанкционированной акции протеста был применен слезоточивый газ и светотехнические спецсредства.
Задержания протестующих, кроме Гомеля, произошли в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде и Могилеве.
В то же время число участников акции оппозиции в Минске в 50-й день протестов превысило 100 тыс. человек.
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Протесты в Беларуси
Люди вышли на протесты в Беларуси после выборов 9 августа, когда Лукашенко получил сомнительную победу.
Жестокие столкновения продолжались несколько ночей после волеизъявления и привели к тысячам арестов. Появились подробности жестокого избиения протестующих милиционерами.
23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, снова вступив в должность президента Беларуси.