В белорусских городах в воскресенье, 27 сентября, вспыхнули демонстрации против правления президента Александра Лукашенко.

В Гомеле очевидцы сообщили о применении спецсредств по отношению к митингующим. Журналисты написали о том, что люди слышали выстрелы.

Правоохранительные органы в Гомеле подтвердили, что в отношении участников несанкционированной акции протеста был применен слезоточивый газ и светотехнические спецсредства.

Задержания протестующих, кроме Гомеля, произошли в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде и Могилеве.











Протесты в Беларуси: силовики во время задержаний применили гранаты и газ / 3 фотографии

В то же время число участников акции оппозиции в Минске в 50-й день протестов превысило 100 тыс. человек.

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Протесты в Беларуси

Люди вышли на протесты в Беларуси после выборов 9 августа, когда Лукашенко получил сомнительную победу.

Жестокие столкновения продолжались несколько ночей после волеизъявления и привели к тысячам арестов. Появились подробности жестокого избиения протестующих милиционерами.

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, снова вступив в должность президента Беларуси.

Источник: Интерфакс, TUT.by