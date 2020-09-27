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Сентябрь, 27 в 12:40
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр
Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов
задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.
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12:32
-
27 сентября
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Александр
Лукашенко должен уйти с должности после нечестных выборов и разгона мирных демонстраций.
— То, что происходит в Беларуси, — это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая держится силой. Понятно, что Лукашенко должен уйти, — сказал Макрона.
23:33
-
26 сентября
Вечером 26 сентября белорусские Кибер-партизаны взломали сайты государственных вещательных компаний и пустили в прямой эфир кадры насилия силовиков на улицах страны.
Некоторое время трансляции выглядели вот так.
/ 3 фотографии
17:15
-
26 сентября
В субботу, 26 сентября, во время акций протеста в Минске силовики задержали несколько десятков человек. Сейчас правозащитники установили личность 24 задержанных, среди них журналисты Белсата и Еврорадио.
15:10
-
26 сентября
В Беларуси в субботу, 26 сентября, возобновились акции протеста. В Минске силовики начали задерживать демонстрантов.
В частности, женщины с плакатами начали собираться на площади у Комаровского рынка после 14.00.
VIDEO
13:25
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26 сентября
Эксперты отдела ООН по правам человека обратились к властям Беларуси с призывом освободить одну из руководителей белорусской оппозиции Марию Колесникову.
В ООН также призвали расследовать обстоятельства задержания Колесниковой.
10:20
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26 сентября
Глава Евросовета Шарль Мишель считает единственным выходом из ситуации в Беларуси
национальный диалог при содействии ОБСЕ.
Он подчеркнул, что президентские
выборы в Беларуси были сфальсифицированы, и ЕС не признает их результаты.
18:36
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25 сентября
Эксперты ООН в области прав человека обратились к властям Беларуси с призывом освободить оппозиционерку Марию Колесникову.
Заявление опубликовано на сайте
Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
Беларусь должна провести быстрое и эффективное расследование случившегося с Колесниковой.
18:32
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25 сентября
Председатель Европейского совета Шарль Мишель с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что Евросоюз не примет сфальсифицированных результатов президентских выборов в Беларуси.
ЕС осуждают насильственное подавление мирных демонстраций в стране.
18:27
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25 сентября
Суд Московского района Минска арестовал на 12 суток корреспондента телекомпании Белсат Дениса Гончаренко и его коллегу Алеся Любенчука за работу без аккредитации МИД Беларуси.
Им также нужно заплатить штраф.
Оба журналисты были задержаны у СИЗО Минска. Они встречали там коллег, которые отсидели 11 суток ареста, — фотографов Владимира Гридина и Александра Васюковича.
Источник: БАЖ
16:19
-
25 сентября
На акцию протеста вышли студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств.
/ 2 фотографии
Фото: studentyby
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