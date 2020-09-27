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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.

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Прямая трансляция
12:32 - 27 сентября

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Александр Лукашенко должен уйти с должности после нечестных выборов и разгона мирных демонстраций.

— То, что происходит в Беларуси, — это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая держится силой. Понятно, что Лукашенко должен уйти, — сказал Макрона.

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23:33 - 26 сентября

Вечером 26 сентября белорусские Кибер-партизаны взломали сайты государственных вещательных компаний и пустили в прямой эфир кадры насилия силовиков на улицах страны.

Некоторое время трансляции выглядели вот так.

/ 3 фотографии

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17:15 - 26 сентября

В субботу, 26 сентября, во время акций протеста в Минске силовики задержали несколько десятков человек. Сейчас правозащитники установили личность 24 задержанных, среди них журналисты Белсата и Еврорадио.

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15:10 - 26 сентября

В Беларуси в субботу, 26 сентября, возобновились акции протеста. В Минске силовики начали задерживать демонстрантов.

В частности, женщины с плакатами начали собираться на площади у Комаровского рынка после 14.00.

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13:25 - 26 сентября

Эксперты отдела ООН по правам человека обратились к властям Беларуси с призывом освободить одну из руководителей белорусской оппозиции Марию Колесникову.

В ООН также призвали расследовать обстоятельства задержания Колесниковой.

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10:20 - 26 сентября

Глава Евросовета Шарль Мишель считает единственным выходом из ситуации в Беларуси национальный диалог при содействии ОБСЕ.

Он подчеркнул, что президентские выборы в Беларуси были сфальсифицированы, и ЕС не признает их результаты.

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18:36 - 25 сентября

Эксперты ООН в области прав человека обратились к властям Беларуси с призывом освободить оппозиционерку Марию Колесникову.

Заявление опубликовано на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Беларусь должна провести быстрое и эффективное расследование случившегося с Колесниковой.

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18:32 - 25 сентября

Председатель Европейского совета Шарль Мишель с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что Евросоюз не примет сфальсифицированных результатов президентских выборов в Беларуси.

ЕС осуждают насильственное подавление мирных демонстраций в стране.

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18:27 - 25 сентября

Суд Московского района Минска арестовал на 12 суток корреспондента телекомпании Белсат Дениса Гончаренко и его коллегу Алеся Любенчука за работу без аккредитации МИД Беларуси.

Им также нужно заплатить штраф.

Оба журналисты были задержаны у СИЗО Минска. Они встречали там коллег, которые отсидели 11 суток ареста, — фотографов Владимира Гридина и Александра Васюковича.

Источник: БАЖ

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16:19 - 25 сентября

На акцию протеста вышли студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств.

/ 2 фотографии

Фото: studentyby

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