Трамп ответил на обвинения в неуплате налогов

​​Президент США Дональд Трамп в течение 10 лет до своего президентства не платил налоги на прибыль от своих предприятий.

Журналисты The New York Times установили, что Трамп заплатил всего $750 федерального налога на прибыль в 2016 и 2017 годах. До этого 10 лет президент США вообще не платил ни одного налога.

К слову, глава Белого дома только в 2018 году получил $427 млн роялти за право использовать его имя в реалити-шоу Ученик. Кроме того, он получил $176,5 млн по инвестициям в офисные здания. Только с этих доходов налог должен был составить $100 млн.

Из расследования журналистов также следует, что Трамп потратил $70 тыс. на свою прическу для шоу The Apprentice. Президент США покупку самолета и вовсе записал в производственные расходы.

Такая ситуация с налогами сложилась из-за постоянных убытков других компаний Трампа. Курорт Trump National Doral Miami и отель в Вашингтоне Trump International Hotel не приносят доход. В расследовании говориться, что Дональд Трамп покупает заведомо рискованные предприятия и использует их убытки, чтобы не платить налоги.

Дональд Трамп отрицает неуплату налогов, а статью The New York Times назвал фейком.

Также он пообещал обнародовать свои налоговые декларации сразу после завершения проверки Налоговой службой США (IRS).

