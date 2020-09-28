Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о частичной мобилизации.

Согласно документу, Госслужбе по мобилизации и призыву Азербайджана поручили обеспечить призыв военнослужащих в соответствии с утвержденным планом.

Накануне на всей территории Азербайджана быол введено военное положение.

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27 сентября Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Респубилка также ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Обострение в Нагорном Карабахе

27 сентября возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на так называемую Нагорно-Карабахскую Республику.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что операция на линии соприкосновения с Арменией началась, чтобы предотвратить провокации с армянской стороны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что это является ответом на армянские артобстрелы, в которых погибли азербайджанские граждане.

Источник: Сайт президента Азербайджана