Организации Объединенных Наций призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к конструктивным переговорам.

Об этом говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерриша.

Он крайне обеспокоен возобновлением боевых действий на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Гутерриш также осудил применение силы, что привело к человеческим жертвам и гибели мирного населения, и готов лично разговаривать как с президентом Азербайджана, так и с премьер-министром Армении.

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Конфликт в Нагорном Карабахе

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Обе стороны обвинили друг друга в нападении и заявили о жертвах среди гражданского населения.

И Баку, и Ереван ввели военное положение. При этом Армения обратилась в Европейский суд по правам человека из-за обстрелов гражданских объектов на армянской территории и в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Азербайджан обратился в Совбез ООН с призывом надавить на Армению санкциями.

Источник: ООН