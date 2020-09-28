PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Главный редактор канала Nexta покинул проект

Главный редактор крупнейшего в Беларуси оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич покинул проект.

— С 27 сентября я больше не имею никакого отношения к проекту Nexta. Решение о выходе было принято мной и не является спонтанным, — отметил Протасевич.

В дальнейшем он будет работать с новыми проектами, но деталей не рассказывает.


Уход от Nexta объясняет то, что не смог договориться с основателем канала Степаном Путилой.

Читайте: Белорусы терпели 26 лет унижений и издевательств: интервью основателя NEXTA Дудю

Telegram Nexta Live насчитывает более 2 млн подписчиков. Там публикуют информацию о протестах и избиениях митингующих.

Название канала происходит от белорусского слова нехта и переводится как кто-то.

Протесты в Беларуси

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка