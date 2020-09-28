Главный редактор крупнейшего в Беларуси оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич покинул проект.

— С 27 сентября я больше не имею никакого отношения к проекту Nexta. Решение о выходе было принято мной и не является спонтанным, — отметил Протасевич.

В дальнейшем он будет работать с новыми проектами, но деталей не рассказывает.

С воскресенья я больше не имею никакого отношения к проекту NEXTA. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным. С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. Впереди ещё много чего интересного. Так что, как говорится, не переключайтесь 😉 — Roman Protasevich (@pr0tez) September 28, 2020



Уход от Nexta объясняет то, что не смог договориться с основателем канала Степаном Путилой.

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Telegram Nexta Live насчитывает более 2 млн подписчиков. Там публикуют информацию о протестах и избиениях митингующих.

Название канала происходит от белорусского слова нехта и переводится как кто-то.

Протесты в Беларуси

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.