В США пастор ушла из церкви и стала стриптизершей

Николь Митчелл из Миннесоты (США) работала пастором-евангелистом, однако со временем она ушла из церкви и стала стриптизершей.
У Николь было строгое воспитание в баптистской семье, в 2016 году она стала одной из первых женщин, которой позволили проповедовать в церкви.
Она рассказала, что ее лидерские качества не вызывали восхищение у семьи. Ведь родственники считали, что место женщины на кухне и с детьми.
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Во время работы пастором Николь поняла, что является бисексуальной и пансексуальной.
Сначала она фотографировалась обнажено ради удовольствия, а затем для заработка. В результате девушка ушла из сферы теологии и посвятила себя стриптизу. По словам 36-летней Николь, теперь она счастливее, чем когда-либо.
Также Николь рассталась с мужем, с которым в браке родились трое детей.
Жених занялся сексом с шестью стриптизершами
В Лондоне 36-летняя Тиффани Райт, которая профессионально разоблачает неверных партнеров, поймала жениха на измене с шестью стриптизершами накануне свадьбы.
Парень поднялся на сцену к танцовщицам, а затем пригласил шесть стриптизерш в приватную комнату и занялся с ними сексом.
Фото: mitchellnikole