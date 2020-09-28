Китайская вакцина от Covid-19 может появиться в продаже в этом году

Китайская вакцина от коронавируса может выйти в продажу до конца 2020 года.

Об этом сообщили в отделе пропаганды Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая.

Сейчас разработка вакцины от Covid-19 в стране проходит успешно, четыре образца были одобрены для проведения третьей фазы клинических испытаний. Всего в Китае испытывают 11 вакцин от коронавируса.

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— Исследование и разработка вакцин в Китае в целом проходят успешно, четыре уже были одобрены для проведения третьей фазы клинических испытаний за рубежом, что составляет 44% от общего числа всех клинических испытаний третьего этапа, проводимых в мире, — сообщили в Госкомитете.

Кроме этого, еще нескольких вакцин получили разрешение на начало проведения первой и второй фазы испытаний. Если все испытания пройдут успешно, китайская вакцина может появиться в продаже до конца 2020 года.

Также Китай проводит испытания нескольких видов вакцины от коронавируса — препараты на основе рекомбинантных белков, аденовирусного вектора, нуклеиновых кислот, инактивированная вакцина и атенуирувана гриппозная вакцина.

Вакцина от коронавируса

В Великобритании проводят финальные испытания вакцины от коронавируса.

Компания-виробник Novavax, Inc. в течение нескольких недель планирует избрать 10 тыс. добровольцев в возрастном диапазоне 18-84 года для тестирования этой вакцины. Одна половина людей получит две прививки, одно из которых — специальный усилитель. Другая часть получит плацебо (вещество, которое не имеет лечебных свойств, но внешне напоминает медикаменты).