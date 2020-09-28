Лукашенко назвал Макрона незрелым и предупредил о “проблемах дома”

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает Украина, ЕС и США назвал президента Франции Эммануэля Макрона “незрелым политиком”.

— Как опытный политик — незрелому — хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть в стороны, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции, — сказал Лукашенко и добавил, что, “исходя из принципов Макрона”, французский президент должен был уйти в отставку два года назад, когда на улицах Парижа протестовали желтые жилеты.

Также Лукашенко пошутил, что Макрона могут “ожидать новые проблемы дома”, учитывая, как он поддерживает Светлану Тихановскую.

— С учетом того, что этот экс-кандидат — женщина, французский лидер рискует к внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома, — сказал он.

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Заявление Макрона

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Лукашенко должен уйти с должности на фоне протестов в Беларуси из-за фальсификации выборов.

Макрон назвал ситуацию в Беларуси “кризисом власти”, которая держится на силе.

— Понятно, что Лукашенко должен уйти, — сказал Макрон.

Источник: БЕЛТА