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Факты / Мир

Светлана Алексиевич выехала из Беларуси в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич утром выехала из Беларуси в Германию.

Однако ее помощница заверила, что это никоим образом не связано с уголовным делом против Координационного совета.

— Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду, — рассказала помощница писательницы Татьяна.

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В августе генпрокурор Беларуси заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

В сентябре белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову обвинили в призывах к захвату власти. Ей инкриминируют ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса РБ — призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет.

Сейчас Мария Колесникова находится под стражей.

Источник: TUT.by

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