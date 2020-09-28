Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала президента Франции Эммануэля Макрона повлиять на политическое положение в ее стране.

По словам Тихановской, Макрон часто выступал посредником в политических конфликтах, а также он может привлечь Владимира Путина к диалогу. Поэтому она надеется встретиться с французским лидером во время его визита в Литву, где сейчас находится оппозиционерка.

— Настал момент, когда Беларуси нужна помощь в начале диалога. И Макрон может стать посредником в этом “кризисе”, — добавила она.

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Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь сообщил, что Макрон готов встретиться с Тихановской.

— Если Светлана Тихановская просит о встрече, президент проведет ее, — заявил он на брифинге в Елисейском дворце.

Тихановская рассказала, сколько продлятся протесты в Беларуси

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что протесты в Беларуси могут длиться недели, месяцы и даже годы.

По ее словам люди будут выходить на акции протеста столько, сколько будет необходимо.

Источник: France 24, Pledge Times

Фото: Светлана Тихановская