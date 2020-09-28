Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская поддерживает точечные санкции против конкретных граждан и предприятий, которые финансируют режим Александра Лукашенко.

При этом она не согласна с отраслевыми ограничениями, которые могут затронуть невиновных.

— Я беспокоюсь, что могут пострадать частные компании и невиновные люди, — уточнила Светлана Тихановская.

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Тихановская планирует провести встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Литву. Предварительно встреча должна состояться 29 сентября.

Протесты в Беларуси

С 9 августа в Беларуси не утихают протесты из-за очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

Люди вышли на улицы с акциями, но их стали разгонять и задерживать силовики ОМОН.

Лукашенко не идет на контакт с митингующими. Вместо этого он провел тайную церемонию инаугурации.

Тихановская призывает мировых лидеров оказать влияние на власть Беларуси и помочь разрешить конфликт в стране.

Источник: Пул Первой