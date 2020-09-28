PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Тихановская призывает ввести индивидуальные санкции за поддержку Лукашенко

Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская поддерживает точечные санкции против конкретных граждан и предприятий, которые финансируют режим Александра Лукашенко.

При этом она не согласна с отраслевыми ограничениями, которые могут затронуть невиновных.

— Я беспокоюсь, что могут пострадать частные компании и невиновные люди, — уточнила Светлана Тихановская.

Читайте: Протесты в Беларуси онлайн

Тихановская планирует провести встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Литву. Предварительно встреча должна состояться 29 сентября.

Протесты в Беларуси

С 9 августа в Беларуси не утихают протесты из-за очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

Люди вышли на улицы с акциями, но их стали разгонять и задерживать силовики ОМОН.

Лукашенко не идет на контакт с митингующими. Вместо этого он провел тайную церемонию инаугурации.

Тихановская призывает мировых лидеров оказать влияние на власть Беларуси и помочь разрешить конфликт в стране.

Источник: Пул Первой

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка