В конфликте за Нагорный Карабах погиб 31 военный непризнанной НКР

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о 31 погибшем военнослужащем в зоне карабахского конфликта.

Сначала в воскресенье, 27 сентября, Минобороны непризнанной НКР опубликовало список из 16 погибших военных, а затем дополнило его еще 15 именами.

Возобновление конфликта

Тяжелые бои между азербайджанскими и армянскими войсками вспыхнули в спорном регионе Нагорный Карабах в воскресенье.

В Армении, Азербайджане и контролируемой Арменией НКР было объявлено военное положение.

Обе стороны обвиняли друг друга в самой серьезной эскалации с 2016 года и заявили о жертвах не только среди военных, но и среди гражданских.

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Реакция мира

США осудили эскалацию насилия между Азербайджаном и Арменией, призывая обе стороны немедленно прекратить боевые действия.

К немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе призвал стороны также глава ООН Антониу Гутерриш.