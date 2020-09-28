В Нидерландах возобновляются слушания по делу МН17

В Нидерландах возобновляется судебный процесс по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году самолете МН17.

Суд намерен заслушать защиту одного из обвиняемых Олега Пулатова, после их встречи в России.

В ходе предварительного заседания, которое состоялось 31 августа, защита Пулатова сообщила, что возможности провести с ним личную встречу на территории России не было из-за пандемии коронавируса. Но сейчас, такая встреча состоялась.

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Слушания проходят при отсутствии всех четырех обвиняемых — трое россиян — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергей Дубинский, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Дело МН17

В июле 2020 года Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом самолет рейса МН17.

В документе отмечается, что по данным правительства Нидерландов, самолет был сбит из зенитной ракетной системы Бук, которая принадлежала и была предоставлена ​​Российской Федерацией.

Источник: justsecurity