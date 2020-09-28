Общее количество случаев коронавируса в мире достигло 32 992 223, говорится в данных американского университета Джона Хопкинса по состоянию на 5.23 28 сентября.

Количество погибших от Covid-19 приближается к 1 млн. Сейчас уже зарегистрировано 996 674 случая смерти от осложнений, вызванных вирусом.

США продолжают оставаться страной с наибольшим количеством положительных тестов на коронавирус (7 113 689) и смертей от Covid-19 (204 750).

За США следуют Индия (5 992 532), Бразилия (4 732 309), Россия (1 146 273) и Колумбия (813 056).

Украина находится на 25 месте по количеству заражений в мире (203 799 случаев коронавируса по состоянию на 27 сентября).

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Как остановить рост числа новых случаев

Один из научных советников правительства Великобритании заявил, что повторные “мини-локдауны” могут быть одним из способов вернуть пандемию коронавируса под контроль.