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Факты / Мир

В мире зарегистрировали почти 1 млн смертей от Covid-19

Общее количество случаев коронавируса в мире достигло 32 992 223, говорится в данных американского университета Джона Хопкинса по состоянию на 5.23 28 сентября.

Количество погибших от Covid-19 приближается к 1 млн. Сейчас уже зарегистрировано 996 674 случая смерти от осложнений, вызванных вирусом.

США продолжают оставаться страной с наибольшим количеством положительных тестов на коронавирус (7 113 689) и смертей от Covid-19 (204 750).

За США следуют Индия (5 992 532), Бразилия (4 732 309), Россия (1 146 273) и Колумбия (813 056).

Украина находится на 25 месте по количеству заражений в мире (203 799 случаев коронавируса по состоянию на 27 сентября).

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Как остановить рост числа новых случаев

Один из научных советников правительства Великобритании заявил, что повторные “мини-локдауны” могут быть одним из способов вернуть пандемию коронавируса под контроль.

— Идея заключается в том, чтобы вернуть уровень заболеваемости до уровня, который был несколькими неделями ранее. Вы выравниваете две недели экспоненциального роста двухнедельным спадом, — сказал профессор Джон Эдмундс.

Фото: Dreamstime

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