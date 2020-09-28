В Великобритании в случае отказа от самоизоляции всех будут штрафовать до £10 тыс.

По новым правилам во время пандемии коронавируса все, кто имеют положительный результат теста, или контактировали с больным на Covid-19 должны обязательно пройти самоизоляцию.

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С 28 сентября 2020 года в случае несоблюдения условий инструкции о карантине, нарушителей будут штрафовать от £1 тыс. до £10 тыс. за повторные правонарушения или серьезные нарушения правил.

Штрафы ввели из-за того, что лишь 18% граждан Великобритании придерживались условий самоизоляции при обнаружении симптомов корона вирусной болезни.

Штрафы

В Германии из-за быстрого распространения коронавируса ввели новые карантинные ограничения.

Также был утвержден размер штрафов за отказ носить маску в общественных местах. Если человек отказывается от маски, ей придется заплатить штраф минимум €50.