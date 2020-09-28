Вакцина от коронавируса: в Турции человеку впервые сделали прививку

28 сентября в Турции начались испытания вакцины против коронавируса. Медики сделали первую прививку человеку.

Добровольцем стал 53-летний медработник.

Мужчина согласился на участие в третьей фазе испытания вакцины, разработанной в Китае.

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Вакцина от коронавируса

Ученые из Оксфордского университета, которые возглавляют гонку за вакциной от коронавируса, говорят, что она не сможет обеспечить полный возврат к нормальной жизни.

Вакцина может обеспечить 50% защиту. Хотя она способна будет снизить симптоматические случаи наполовину, что значительно расширило бы возможности для власти по ослаблению ограничений, ученые говорят, что вряд ли это будет “серебряной пулей”.

Источник: Hurriyet