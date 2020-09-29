Бои между Арменией и Азербайджаном длились всю ночь

Вооруженные силы Армении утром начали обстрел из артиллерийских орудий территории Дашкенсанского района Азербайджана.

По словам министерства обороны Азербайджана, будут приняты адекватные меры.

— Армянская сторона продолжает провокации против Азербайджана. 29 сентября с 7.30 (6.30 по Киеву, — Ред.) утра армянские военные с территории Вардениского района Армении ведут артобстрел Дашкесанского района Азербайджана.

В ночь на 29 сентября продолжались бои вдоль всей линии фронта. Армянская сторона осуществила контратаки в Физули-Джабраилском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции, но азербайджанская армия прекращала эти попытки.

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Ночью, по данным ведомства, было уничтожено смешанную колонну автомобильной техники и артиллерийскую батарею ВС Армении, которая поддерживала передвижения колонны.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились в воскресенье, 27 сентября, из-за региона Нагорный Карабах.

Ереван заявил, что боевые действия начались с нападения Баку, но Азербайджан открестился от обвинения и сообщил, что перешел в контрнаступление.

Обе стороны заявили о жертвах среди гражданского населения.

В связи с возобновлением боевых действий в Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике ввели военное положение. В Азербайджане военное положение заработает 28 сентября.