Компания Amazon ввела оплату ладонями

Компания Amazon ввела новую инициативу — возможность рассчитаться за покупку взмахом руки.

Благодаря специальной технологии отпечаток ладони синхронизируется с банковской картой человека и она может оплатить товар на выходе, подняв руку над сенсором.

Такой способ оплаты пока доступен только в двух магазинах компании в Сиэтле. В планах — ввести такое нововведение в конце филиалов, и, возможно, поделиться технологией с другими торговцами.

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По словам Дилипа Кумара, вице-президента Amazon по розничной торговле и технологиям, система делает снимки линий на ладони, вен, кисти и подкожных элементов для высокой точности.

Пока покупатели смогут рассчитываться двумя банковскими карточками, привязав их к каждой из ладоней.

Amazon будет доставлять товары беспилотниками

Власти США разрешили компании Amazon доставлять товары беспилотниками. Запрос на разрешение корпорация отправила еще в прошлом году. Право осуществлять такие виды доставки сейчас есть у компаний Wing Aviation и UPS.

Фото: CNN