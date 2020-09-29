Макрона пообещал Тихановской помочь решить политический кризис в Беларуси

Светлана Тихановская на встрече в Вильнюсе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном получила обещание помощи в стремлении к переговорам по урегулированию политического кризиса в республике и освобождению политических заключенных.
— Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране, — сказала Тихановская.
Тихановская намерена добиваться проведения повторных президентских выборов в течении года и хочет заручиться поддержкой ЕС в вопросе урегулирования политического кризиса в стране.
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— Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас.
Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели — новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года, — сказала Тихановская.
Протесты в Беларуси
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.