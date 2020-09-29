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Факты / Мир

Более 33 млн инфицированных: коронавирус в мире 29 сентября

По состоянию на утро 29 сентября коронавирусом в мире заболели уже 33 549 873 человека, за последние сутки — более 400 тыс. новых случаев.

За весь период пандемии от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 006 379 пациентов. Выздоровели во всем мире 24 878 124 больных.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 25 место — между Канадой и Израилем.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

  • США — 7361611;
  • Индия — 6143019;
  • Бразилия — 4748327;
  • Россия — 1159573;
  • Колумбия — 818203.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

  • США — 209 808;
  • Бразилия — 142 161;
  • Индия — 96 351;
  • Мексика — 76603;
  • Великобритания — 42001.

Больше всего больных выздоровели в Индии, Бразилии, США, России и Колумбии.

Коронавирус в мире

Из-за сложной ситуации, ряд стран продолжает возвращаться к жестким ограничениям. В частности, в Великобритании вернули комендантский час с 22.00 для баров, кафе и ресторанов.

Повысили штрафы за отсутствие маски, теперь они составляют £200. С 25 сентября полный карантин на две недели ввел Израиль.

Между тем 28 сентября статистика коронавируса в мире свидетельствовала о 32 992 223 случаях Covid-19. Антилидерами по количеству больных продолжают оставаться США, Индия и Бразилия.

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