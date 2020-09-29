По состоянию на утро 29 сентября коронавирусом в мире заболели уже 33 549 873 человека, за последние сутки — более 400 тыс. новых случаев.

За весь период пандемии от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 006 379 пациентов. Выздоровели во всем мире 24 878 124 больных.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 25 место — между Канадой и Израилем.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 7361611;

Индия — 6143019;

Бразилия — 4748327;

Россия — 1159573;

Колумбия — 818203.

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Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 209 808;

Бразилия — 142 161;

Индия — 96 351;

Мексика — 76603;

Великобритания — 42001.

Больше всего больных выздоровели в Индии, Бразилии, США, России и Колумбии.

Коронавирус в мире

Из-за сложной ситуации, ряд стран продолжает возвращаться к жестким ограничениям. В частности, в Великобритании вернули комендантский час с 22.00 для баров, кафе и ресторанов.

Повысили штрафы за отсутствие маски, теперь они составляют £200. С 25 сентября полный карантин на две недели ввел Израиль.

Между тем 28 сентября статистика коронавируса в мире свидетельствовала о 32 992 223 случаях Covid-19. Антилидерами по количеству больных продолжают оставаться США, Индия и Бразилия.