Реальное количество смертей от коронавируса выше, чем свидетельствует официальная статистика.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, количество смертей от Covid-19 превысило отметку в 1 млн.

Об этом во время брифинга заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан.

— Когда вы что-то считаете, вы никогда не посчитаете идеально, но я могу вас заверить, что нынешние показатели, вероятно, ниже действительных, — сказал он.

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В то же время смертность в результате осложнений Covid-19 уменьшилась.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 29 сентября коронавирус в мире подтвердили у 33 549 873 человек, за последние сутки — более 400 тыс. новых случаев.

За весь период пандемии от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 006 379 пациентов. Выздоровели во всем мире 24 878 124 больных.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 25 место — между Канадой и Израилем.