США готовы перевести в боевое состояние ядерное оружие, чтобы надавить на Россию на переговорах о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Все потому, что РФ намеренно затягивает переговоры, пишет американское издание Politico.

— Администрация Трампа попросила военных оценить, насколько быстро они могут снять с хранения ядерное оружие и загрузить ее на бомбардировщики и подводные лодки, если срок действия Договора о контроле над вооружениями с Россией все же завершит свое действие в феврале, — пишут журналисты.

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Россия рассчитывает на лучшие условия, которые может предложить администрация Джо Байдена в случае его победы на президентских выборах.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 года. Его действие предусматривалось на десятилетний срок — до февраля 2021 года.

После этого стороны должны прийти к согласию или продолжить действующие договоренности, или заключить новые.

Китай модернизировал свой ядерный арсенал

За следующие 10 лет, Китай удвоит свои ядерные запасы до 200 боеголовок.

Сейчас в мире ядерное оружие имеют девять стран на трех континентах — Северной Америке, Европе и Азии.

93% ядерного потенциала в США и России. По данным Ассоциации по контролю вооружений, россияне около 7 тыс. ядерных зарядов, у американцев есть 6,8 тыс. зарядов.

Источник: Politico