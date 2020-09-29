Столтенберг призвал Грузию ускорить подготовку к членству в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Грузию использовать все возможности для сближения с НАТО и ускорить свою подготовку к членству.

Об этом он сообщил во время встречи с премьером Грузии Гиорги Гахариею в Брюсселе.

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По его словам, Грузия — один из важнейших партнеров НАТО, который способствует общей безопасности Альянса, в частности благодаря участию в учебной миссии Североатлантического альянса в Афганистане.

— Мы все гордимся тем, что делаем вместе, и вы можете гордиться своим вкладом в нашу общую безопасность и вкладом в наши миссии и операции, — подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО напомнил, что в начале 2020 года были достигнуты договоренности об укреплении партнерства НАТО-Грузия.

— Я призываю вас продолжать в полной мере использовать все возможности для сближения с НАТО. И готовиться к членству. Мы рассчитываем на то, что Грузия обеспечит проведение выборов в следующем месяце в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Это важно и для Грузии, и для НАТО, — сказал Столтенберг.

К этому времени Генсек НАТО не высказывал подобного мнения относительно вступления Грузии в Североатлантический альянс.

Военные учения НАТО и Украины

В Украине прошли стратегические командно-штабные учения Объединенные усилия-2020 совместно с военными НАТО.

Были привлечены 12 тыс. Бойцов, 700 единиц военной техники, 7 тыс. Резервистов. Полем боя стали не только суша, но и воздух и вода. Самолеты С-130 перелетели через всю Европу и высадили над Украиной несколькими волнами 450 британских десантников.