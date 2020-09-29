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Факты / Мир

В Чехии могут объявить чрезвычайное положение из-за Covid-19

Правительство Чехии может ввести чрезвычайное положение на территории страны. Такое предложение вынесет на его рассмотрение министр здравоохранения Роман Примула.

Этот вопрос должен быть рассмотрен в среду, 30 сентября. Если правительство примет соответствующее решение, его еще должен утвердить парламент Чехии.

Среди ограничений, которые предлагает Примула — не более 10-20 человек на собраниях, переход школ на дистанционное обучение.

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Коронавирус в Чехии

Первый случай Covid-19 в Чехии зафиксировали 1 марта. С начала пандемии заразились 64 597 человек.

Тогда Чешская Республика была одной из первых европейских стран, которая закрыла свои границы, сделав это 12 марта.

Сейчас соседи объявили Чехию регионом риска.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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