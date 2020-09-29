Во Франции запретили открытие дельфинариев и разведение норок

Во Франции будут постепенно запрещать содержание диких животных в цирках, разведение дельфинов и касаток в неволе и выращивание норок для меха.

Отныне в стране запрещено открывать новые дельфинарии, рассматривается идея транспортировать всех дельфинов оттуда в специальный приют.

Правительство готовит программу поддержки циркам и дельфинариям, которая предусматривает финансовую помощь.

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Об этом заявила Барбара Помпили — министр охраны окружающей природной среды.

— Закончилась эра любования дикими животными, когда они в неволе. Наше отношение к животным изменилось, — подчеркнула она.

Французские благотворительные организации положительно реагируют на изменения и называют такое решение исторической победой.

В Австралии 380 черных дельфинов погибли на берегу

На берегах Тасмании в Австралии обнаружили 500 черных дельфинов. Из-за мели 380 из них погибли, около 50 спасателям удалось вернуть на глубину.

Власти страны объясняют такое событие сильными приливами.

Источник: France 24