Во Франции запретили открытие дельфинариев и разведение норок

Во Франции будут постепенно запрещать содержание диких животных в цирках, разведение дельфинов и касаток в неволе и выращивание норок для меха.
Отныне в стране запрещено открывать новые дельфинарии, рассматривается идея транспортировать всех дельфинов оттуда в специальный приют.
Правительство готовит программу поддержки циркам и дельфинариям, которая предусматривает финансовую помощь.
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Об этом заявила Барбара Помпили — министр охраны окружающей природной среды.
— Закончилась эра любования дикими животными, когда они в неволе. Наше отношение к животным изменилось, — подчеркнула она.
Французские благотворительные организации положительно реагируют на изменения и называют такое решение исторической победой.
В Австралии 380 черных дельфинов погибли на берегу
На берегах Тасмании в Австралии обнаружили 500 черных дельфинов. Из-за мели 380 из них погибли, около 50 спасателям удалось вернуть на глубину.
Власти страны объясняют такое событие сильными приливами.
Источник: France 24