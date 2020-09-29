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Факты / Мир

Армения обвинила Турцию в сбивании штурмовика Су-25 — что известно

В Армении упал штурмовик Су-25 Вооруженных сил страны.

Самолет выполнял задачи по обеспечению действий подразделений противовоздушной обороны, сообщила в Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Она заявила, что Су-25 был сбит ракетой с турецкого истребителя F-16, что временно базируется на авиабазе Гянджа в Азербайджане. Пилот погиб.

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— F-16, согласно средствами объективного контроля, находился на глубине 60 км, на высоте 8 200 метров, — прокомментировала пресс-секретарь.

Այսօր ժամը 10:30-ից Թուրքիայի Հանրապետության ռազմաօդային ուժերին պատկանող F-16 կործանիչները օդ էին բարձրացել Ադրբեջանի…

Опубліковано Shushan Stepanyan Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Реакция Азербайджана

О применении в боевых действиях в Нагорном Карабахе самолетов — сейчас подтверждений нет.

В Минобороны Азербайджана заявление Армении назвали пропагандой.

Реакция Турции

Глава департамента коммуникаций президента Турции назвал это заявление таким, что не соответствует действительности.

Война между Арменией и Азербайджаном

27 сентября разгорелись боевые действия между Арменией и Азербайджаном в регионе Нагорный Карабах.

Обе стороны заявили, что боевые действия начали не они.

Нагірний Карабах

Азербайджан заявляет о продвижении своих войск у села Талыш, что находится в Нагорном Карабахе. В Минобороны Армении информацию о захвате высот опровергают.

Источник: Шушан Степанян, Минобороны Турции, Минобороны Азербайджана

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