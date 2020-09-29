Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.
В Гродно задержали студентов Гродненского государственного университета имени Я. Купалы, которые собирались петь песни.
На акцию вышли семь человек, однако она не состоялась, поскольку двух участников задержали.
Накануне также стало известно, что студентов с активной гражданской позицией вызывают на дисциплинарную комиссию и угрожают исключением из вузов.
В Бресте против 20 человек завели уголовное дело из-за перекрытого перекрестка. Управление Следственного комитета по Брестской области продолжает расследование уголовного дела по ч.1 ст.342 — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.
Вильнюс с партнерами из Риги и Бухареста подготовил план европейской помощи, который хочет предложить Беларуси после того, как от власти уйдет Александр Лукашенко.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
— Необходимо думать о завтрашнем дне. Мы — Литва, Латвия, Румыния — предлагаем пакет мер после постлукашенковского периода, чтобы демократическая Беларусь восстановилась. Постараемся представить его на ближайшем саммите Совета Европы.
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует встретиться с оппозиционным лидером Светланой Тихановской.
Встреча должна пройти в Литве 29 сентября.
Оппозиционный лидер Светлана Тихановская заявила, что поддерживает не отраслевые, а персональные санкции против Беларуси.
— Я не предлагаю вводить общие, отраслевые экономические санкции. Я беспокоюсь, что могут пострадать частные компании и невиновные люди. Поэтому я выступаю за точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий, которые поддерживают или финансируют режим Лукашенко, — отметила Светлана Тихановская.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала президента Франции Эммануэля Макрона повлиять на политическое положение в ее стране.
По словам Тихановской, Макрон часто выступал посредником в политических конфликтах, а также он может привлечь Владимира Путина к диалогу. Поэтому она надеется встретиться с французским лидером во время его визита в Литву, где сейчас находится оппозиционерка.
Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь сообщил, что Макрон готов встретиться с Тихановской.
— Если Светлана Тихановская просит о встрече, президент проведет ее, — заявил он на брифинге в Елисейском дворце.
Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич утром выехала из Беларуси в Германию.
Однако ее помощница заверила, что это никоим образом не связано с уголовным делом против Координационного совета.
— Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду, — рассказала помощница писательницы Татьяна.
В августе генпрокурор Беларуси заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
На Марш протеста в Минске в воскресенье, 27 сентября, вышли более 100 тыс. человек. Жесткое противостояние с силовиками было в Гомеле, Могилеве и Гродно, где силовики применяли спецсредства для разгона протестующих.
Правозащитный центр Весна сообщил, что во время акций протеста задержали более 340 человек.
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил о готовности создать альтернативную структуру министерства иностранных дел республики за границей.
Также он отметил, что члены Координационного совета готовы вернуться в Беларусь на переговоры, если будут гарантии безопасности от России и ЕС. В частности, им нужны гарантии, что после возвращения не начнутся судебные преследования.
В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержано более 260 человек, сообщает правозащитный центр Весна.