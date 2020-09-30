40% растений в мире на грани исчезновения — отчет Королевского ботанического сада

На саммите ООН ученые из Королевского ботанического сада обнародовали исследования о рисках для биоразнообразия планеты. Они выступили чтобы обратить внимание глав государств на эту проблему и призвали вместе бороться против уменьшения растительности.

В исследовании экологи оценили состояние грибов и растений в 42-х странах. Результат исследования — 39,4% растений под угрозой исчезновения. Ученые связывают такую ​​статистику с нехваткой финансирования растительного сферы в мире, и избыточным сбором урожая.

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Исследователи обеспокоены положением растений, ведь еще в 2016 году этот показатель достигал 21%, что указывает на ухудшение ситуации. Согласно отчету могут исчезнуть 723 растения, которые используются в медицине. Во время конференции они отметили, что работают в ускорен режиме, чтобы успеть зафиксировать все виды растений.

— Сейчас мы используем небольшую часть растений и грибов в мире для пищевых продуктов, лекарств или топлива. Мы игнорируем потенциальную сокровищницу диких видов о которых мы теперь все больше знаем, — утверждает председатель природоохранной деятельности в районе Кью доктор Колин Клабб.

Из-за изменения климата в Украине приживаются новые агрокультуры

В результате того, что в Украине как и во всем мире меняется климат, В результате того, что в Украине как и во всем мире меняется климат, мы можем выращивать новые агрокультуры. Агрономы прогнозируют, что раньше для нас экзотические продукты могут постепенно вытеснить зерновые.