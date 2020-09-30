Кандидат в президенты США Джо Байден обнародовал документы об уплате налогов за 2019 год.

Декларацию он опубликовал за несколько часов до дебатов с Дональдом Трампом.

За 2019 год Баден заплатил около $300 тыс. налогов. Он и его жена за прошлый год всего заработали $985 тыс. 233.

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Заместитель руководителя избирательного штаба Кейт Бедингфилд отметила, что Байден продемонстрировал исторический уровень транспарентности, который нужен, чтобы вернуть народу Америку веру в его лидеров.

Обвинения в сторону Трампа относительно неуплаты налогов

Президент США Дональд Трамп не платил налоги на прибыль от своих предприятий в течение 10 лет до своего президентства.

Журналисты The New York Times установили, что Трамп заплатил всего $750 федерального налога на прибыль в 2016 и 2017 годах. До этого 10 лет президент США вообще не платил ни одного налога.

Дональд Трамп отрицает неуплату налогов, а статью The New York Times назвал фейком.