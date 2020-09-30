Джо Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира

Член палаты общин Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант выдвинул кандидата на пост президента США Джо Байдена на Нобелевскую премию мира.
По словам Брайанта, когда другие прибегали к насилию, Байден всегда утверждал, что аргумент — это лучшая сила.
Читайте: В Швеции отменили церемонию вручения Нобелевских премий
— Оружие может остановить сердце, но правильно подобранные слова могут изменить много сердец, а многие сердца могут изменить мир, — отметил Брайант.
Кандидатуры на Нобелевскую премию принимаются от любого политика, который работает на национальном уровне, а также от глав государств.
Путина выдвинули на Нобелевскую премию
10 сентября российский писатель Сергей Комков выдвинул на Нобелевскую премию мира президента России Владимира Путина.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что на Нобелевскую премию выдвигают совершенно разных людей.
Источник: The Evening Standard