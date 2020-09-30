Компания Disney увольняет более 28 тыс. сотрудников

Компания Disney вынуждена уволить 28 тыс. своих сотрудников из-за экономических проблем, которые возникли на фоне пандемии коронавируса.
Кроме того, акции Disney во вторник, 29 сентября, упали на 2%.
— На протяжении последних месяцев наша команда менеджеров неутомимо работала, чтобы избежать необходимости увольнений. Мы сократили расходы, остановили капитальные проекты, уволили актеров, выплачивая льготы, и изменили наши операции, чтобы работать как можно эффективнее, — говорится в обращении главы подразделения парков Джоша Д’Амаро, которое получили сотрудники компании.
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По словам Д’Амаро, компания, которая работает с ограниченной мощностью, не может оставаться полностью укомплектованной.
Около 67% уволенных сотрудников работали по совместительству.
Компания Disney перенесла релиз ряда фильмов
The Walt Disney Company переносит премьеры ряда фильмов из-за пандемии коронавируса в мире.
В Disney отметили, что специалисты компании решают, как лучше показать фильм зрителям по всему миру.