Компания Disney увольняет более 28 тыс. сотрудников

Компания Disney вынуждена уволить 28 тыс. своих сотрудников из-за экономических проблем, которые возникли на фоне пандемии коронавируса.

Кроме того, акции Disney во вторник, 29 сентября, упали на 2%.

— На протяжении последних месяцев наша команда менеджеров неутомимо работала, чтобы избежать необходимости увольнений. Мы сократили расходы, остановили капитальные проекты, уволили актеров, выплачивая льготы, и изменили наши операции, чтобы работать как можно эффективнее, — говорится в обращении главы подразделения парков Джоша Д’Амаро, которое получили сотрудники компании.

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По словам Д’Амаро, компания, которая работает с ограниченной мощностью, не может оставаться полностью укомплектованной.

Около 67% уволенных сотрудников работали по совместительству.

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