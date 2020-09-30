По состоянию на 30 сентября в мире зафиксировали 33 557 173 случая коронавирусной инфекции.
В результате осложнений от Covid-19 умерли 1 006 493 пациента.
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Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 7 188 752;
- Индия — 6 145 291;
- Бразилия — 4 777 522;
- Россия — 1 162 428;
- Колумбия — 824 042.
Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 205 966;
- Бразилия — 142 921;
- Индия — 96 318;
- Мексика — 77 163;
- Великобритания — 42 161.
Правительство Германии приняло решение вновь усилить эпидемиологические меры по борьбе с коронавирусом.
Во время карантина из-за пандемии коронавируса американцы стали на 15% чаще употреблять алкоголь, в том числе женщины и молодежь.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 29 сентября коронавирусом в мире заболели 33 549 873 человека.
В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 25 место — между Канадой и Израилем.