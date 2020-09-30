По состоянию на 30 сентября в мире зафиксировали 33 557 173 случая коронавирусной инфекции.

В результате осложнений от Covid-19 умерли 1 006 493 пациента.

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Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 7 188 752;

Индия — 6 145 291;

Бразилия — 4 777 522;

Россия — 1 162 428;

Колумбия — 824 042.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 205 966;

Бразилия — 142 921;

Индия — 96 318;

Мексика — 77 163;

Великобритания — 42 161.

Правительство Германии приняло решение вновь усилить эпидемиологические меры по борьбе с коронавирусом.

Во время карантина из-за пандемии коронавируса американцы стали на 15% чаще употреблять алкоголь, в том числе женщины и молодежь.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 29 сентября коронавирусом в мире заболели 33 549 873 человека.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 25 место — между Канадой и Израилем.