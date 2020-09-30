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Факты / Мир

Более 1 млн летальных случаев: коронавирус в мире на 30 сентября

По состоянию на 30 сентября в мире зафиксировали 33 557 173 случая коронавирусной инфекции.

В результате осложнений от Covid-19 умерли 1 006 493 пациента.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

  • США — 7 188 752;
  • Индия — 6 145 291;
  • Бразилия — 4 777 522;
  • Россия — 1 162 428;
  • Колумбия — 824 042.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

  • США — 205 966;
  • Бразилия — 142 921;
  • Индия — 96 318;
  • Мексика — 77 163;
  • Великобритания — 42 161.

Правительство Германии приняло решение вновь усилить эпидемиологические меры по борьбе с коронавирусом.

Во время карантина из-за пандемии коронавируса американцы стали на 15% чаще употреблять алкоголь, в том числе женщины и молодежь.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 29 сентября коронавирусом в мире заболели  33 549 873 человека.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 25 место — между Канадой и Израилем.

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