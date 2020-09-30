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Факты / Мир

В Париже раздался громкий взрыв — причина неизвестна

Большой взрыв прокатился по всему Парижу и прилегающих пригородах. Пока неизвестно, что и где именно взорвалось. Причины и источник устанавливаются.

СМИ сообщают, что похожий на звук взрыва хлопок в Париже произошел из-за преодоления самолетом звукового барьера.

Парижская полиция подтвердила, что самолет над городом преодолел звуковой барьер.

— В Париже и его пригородах был слышен очень громкий звук. Взрыва не было. Речь шла об истребителе, который преодолел звуковой барьер, — говорится в сообщении префектуры полиции.

Взрыв на Андреевском спуске

17 сентября в 16.06 в Киеве на Андреевском спуске прогремел взрыв в ресторане. По предварительным данным, взорвались газовые баллоны.

Двое работников кухни получили ожоги. Их госпитализировали.

Источник: actu Paris

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