По результатам отчета Индийского совета медицинских исследований, количество больных коронавирус в стране превышает 63 млн граждан.

Начиная с середины августа 2020 году до середины сентября ученые обследовали 29 тыс. человек в возрасте от 10 лет из 700 населенных пунктов. Они обнаружили, что каждый 15 гражданин Индии имеет антитела к корона вируса, составляет 6,6% от общего населения Индии.

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По данным CNN, исходя из последней переписи населения страны, с 1,3 млрд жителей Индии — 966 млн старше 10 лет. В таком случае реальное количество больных коронавирус в стране составляет 63,78 млн человек.

Однако индийские ученые отмечают, их исследования на наличие антител проявляют также и другие виды корона вирусов, а не только Covid-19.

По официальным данным, Индия находится на третьем месте по количеству инфицированных коронавируса и насчитывает 6,2 млн больных, 97 тыс. человек умерли, а 5 млн вылечились.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 30 сентября в Украине обнаружили рекордное количество инфицированных — 4 027. В целом количество больных коронавирус составляет 208 959.

Жертвами вируса за день стали еще 64 украинца, а всего 4 129. Выздоровели за день 2 110 пациентов, с начала пандемии — 92 360 человек.

Наибольшее количество случаев за последние сутки зафиксировали в Харьковской области — 549, Днепропетровской — 271 и Львовской — 265.