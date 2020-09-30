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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.

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09:20 - 30 сентября

Светлана Тихановская пообщалась онлайн с лидерами стачкомов Беларуси. На онлайн-встрече присутствовали представители инициативных групп предприятий, которые продолжают активно выходить на протесты, блокировать работу внутри заводов, устраивать переговоры с начальством.

Она обратилась ко всем собеседникам со словами:

— Забастовка — одна из наших главных движущих сил. Это сила, которая приведет нас к общей победе.

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09:16 - 30 сентября

В Гомеле к многодетной семье пришли с обыском. Пару не только обвиняют в административном правонарушении, но и возбудили уголовное дело.

В частности, мужчину уже осудили за участие в акции протеста на 14 суток и отправили в изолятор временного содержания. Составили протокол и на мать пятерых детей.

После обыска женщину задержали. Ее несовершеннолетних детей отвезли в социальный центр.

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09:07 - 30 сентября

Главы государств и правительств Евросоюза обсудят на саммите 1-2 октября ситуацию в Беларуси. Саммит должен был состояться еще неделю назад, но его перенесли из-за подозрения на заражение коронавирусом главы Евросовета Шарля Мишеля.

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21:44 - 29 сентября

Беларусь составила свои санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии.

В них внесены около 100 чиновников из каждой страны — теперь им запрещен въезд в страны, сообщили в МИД.

Источник: БелТА

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18:35 - 29 сентября

Министерство информации Беларуси лишает оппозиционное издание TUT.by статуса СМИ с 1 октября на 3 месяца.

Это означает, что журналисты не смогут присутствовать на законных основаниях на массовых мероприятиях.

На портале уже заявили, что продолжат работать как интернет-издания.

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17:31 - 29 сентября

Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына и ряда чиновников.

Под санкции попали:

  • Александр Лукашенко;
  • Виктор Лукашенко, помощник Президента по национальной безопасности;
  • Игорь Сергиенко, глава Администрации президента;
  • Юрий Караев, глава МВД;
  • Александр Барсуков, заместитель министра МВД, начальник милиции общественной безопасности;
  • Юрий Назаренко, заместитель министра МВД, командующий внутренними войсками;
  • Казалбек Атабеков, заместитель командующего внутренними войскам;
  • Дмитрий Балаба, командир ОМОНа.

Новые санкционные меры включают запрет на поездки и замораживание активов.

Источник: Правительство Канады, правительство Великобритании

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16:08 - 29 сентября

Светлана Тихановская сообщила, что на следующей неделе планируется ее встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

— На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель, с кабинетом Ангелы Меркель, а также ряд других встреч в Европе. Часть из них пройдут онлайн, часть — лично. Но они очень важны для мирного решения нашего вопроса, — отметила Тихановская.

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16:04 - 29 сентября

На Логойском тракте в Минске люди вышли с бело-красно-белыми флагами на акцию солидарности.

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16:01 - 29 сентября

Более 70 работников Гродно Азот написали заявления об увольнении, но пока не передали их руководству.

Они обещают это сделать в случае продолжения фейковых судов и реальных сроков активистам предприятия.

Если работники все же уволятся, то это парализует работу как минимум двух цехов, а цех Аммиак-3 полностью остановится.

Фото: NEXTA

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15:55 - 29 сентября

Светлана Тихановская на встрече в Вильнюсе с президентом Франции Эммануэлем Макроном получила обещание помощи в стремлении к переговорам по урегулированию политического кризиса в республике и освобождению политических заключенных.

— Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране, — сказала Тихановская.

Тихановская намерена добиваться проведения повторных президентских выборов в течении года и хочет заручиться поддержкой ЕС в вопросе урегулирования политического кризиса в стране.

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