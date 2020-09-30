Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.
Светлана Тихановская пообщалась онлайн с лидерами стачкомов Беларуси. На онлайн-встрече присутствовали представители инициативных групп предприятий, которые продолжают активно выходить на протесты, блокировать работу внутри заводов, устраивать переговоры с начальством.
Она обратилась ко всем собеседникам со словами:
— Забастовка — одна из наших главных движущих сил. Это сила, которая приведет нас к общей победе.
В Гомеле к многодетной семье пришли с обыском. Пару не только обвиняют в административном правонарушении, но и возбудили уголовное дело.
В частности, мужчину уже осудили за участие в акции протеста на 14 суток и отправили в изолятор временного содержания. Составили протокол и на мать пятерых детей.
После обыска женщину задержали. Ее несовершеннолетних детей отвезли в социальный центр.
Главы государств и правительств Евросоюза обсудят на саммите 1-2 октября ситуацию в Беларуси. Саммит должен был состояться еще неделю назад, но его перенесли из-за подозрения на заражение коронавирусом главы Евросовета Шарля Мишеля.
Беларусь составила свои санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии.
В них внесены около 100 чиновников из каждой страны — теперь им запрещен въезд в страны, сообщили в МИД.
Источник: БелТА
Министерство информации Беларуси лишает оппозиционное издание TUT.by статуса СМИ с 1 октября на 3 месяца.
Это означает, что журналисты не смогут присутствовать на законных основаниях на массовых мероприятиях.
На портале уже заявили, что продолжат работать как интернет-издания.
Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына и ряда чиновников.
Под санкции попали:
- Александр Лукашенко;
- Виктор Лукашенко, помощник Президента по национальной безопасности;
- Игорь Сергиенко, глава Администрации президента;
- Юрий Караев, глава МВД;
- Александр Барсуков, заместитель министра МВД, начальник милиции общественной безопасности;
- Юрий Назаренко, заместитель министра МВД, командующий внутренними войсками;
- Казалбек Атабеков, заместитель командующего внутренними войскам;
- Дмитрий Балаба, командир ОМОНа.
Новые санкционные меры включают запрет на поездки и замораживание активов.
Источник: Правительство Канады, правительство Великобритании
Светлана Тихановская сообщила, что на следующей неделе планируется ее встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.
— На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель, с кабинетом Ангелы Меркель, а также ряд других встреч в Европе. Часть из них пройдут онлайн, часть — лично. Но они очень важны для мирного решения нашего вопроса, — отметила Тихановская.
На Логойском тракте в Минске люди вышли с бело-красно-белыми флагами на акцию солидарности.
Более 70 работников Гродно Азот написали заявления об увольнении, но пока не передали их руководству.
Они обещают это сделать в случае продолжения фейковых судов и реальных сроков активистам предприятия.
Если работники все же уволятся, то это парализует работу как минимум двух цехов, а цех Аммиак-3 полностью остановится.
Фото: NEXTA
Светлана Тихановская на встрече в Вильнюсе с президентом Франции Эммануэлем Макроном получила обещание помощи в стремлении к переговорам по урегулированию политического кризиса в республике и освобождению политических заключенных.
— Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране, — сказала Тихановская.
Тихановская намерена добиваться проведения повторных президентских выборов в течении года и хочет заручиться поддержкой ЕС в вопросе урегулирования политического кризиса в стране.