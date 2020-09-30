09:16 -

В Гомеле к многодетной семье пришли с обыском. Пару не только обвиняют в административном правонарушении, но и возбудили уголовное дело.

В частности, мужчину уже осудили за участие в акции протеста на 14 суток и отправили в изолятор временного содержания. Составили протокол и на мать пятерых детей.

После обыска женщину задержали. Ее несовершеннолетних детей отвезли в социальный центр.