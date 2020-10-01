Из-за войны в Нагорном Карабахе Азербайджан закрывает более 400 школ

Власти Азербайджана решили закрыть школы, которые расположены в прифронтовом районе.

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев отметил, что в целом прекращена деятельность 420 школ.

Сейчас в этих школах невозможно проводить занятия, но через три — четыре дня они будут восстановлены.

— Все школы в трех районах полностью приостановили свою работу, а в 11 районах было принято решение о закрытии некоторых из них в зависимости от места расположения, — заявил министр.

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Что происходит в Нагорном Карабахе

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились в воскресенье, 27 сентября, из-за региона Нагорный Карабах.

Ереван заявил, что боевые действия начались с нападения Баку, но Азербайджан открестился от обвинения и сообщил, что перешел в контрнаступление.

Обе стороны заявили о жертвах среди гражданского населения.

В связи с возобновлением боевых действий в Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике ввели военное положение. В Азербайджане военное положение заработает 28 сентября.

Источник: Зеркало