Литва изменила правила въезда в страну во время карантина и упростила процесс пересечения границы высококвалифицированными специалистами, преподавателями и исследователями.

Кроме того, страна отказалась от нормы об обязательном отрицательном анализе теста на коронавирус, сделанного не позже чем за 72 часа до въезда.

По поводу въезда преподавателей и ученых, Литва пошла на такой шаг, чтобы привлечь в страну специалистов. Они могут подать заявку на получение временного вида на жительство удаленно, а после предоставить оригиналы документов.

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Что касается тестов, то правительство Литвы сомневается в эффективности этой меры, ведь они могут быть ненадежными, результат можно сфальсифицировать.

Также тестирование не имеет смысла на фоне обязательной самоизоляции после приезда, оно необходимо лишь для ее отмены или же сокращения срока.

Правила въезда в Украину

С 29 сентября Кабмин изменил правила въезда в Украину во время карантина.

Теперь иностранцы могут пересечь границу лишь при наличии страхового полиса.

Страховка должна быть выдана украинской компанией или иностранной с представительством в Украине.

Источник: Delfi