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Факты / Мир

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку: беларусы получили новые СМС от МВД

Беларусы массово начали получать СМС-сообщения от имени МВД.

В сообщениях граждан обвиняют в нарушении порядка проведения массовых мероприятий и предупреждают о недопустимости участия в несанкционированных мероприятиях., так как это грозит уголовной ответственностью.

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Интересно, что такое СМС получили как протестующие против президентства Александра Лукашенко, так и те, кто поддерживают его политику.

  • Протесты в Беларуси: граждане страны получили новые СМС от МВД
  • Протесты в Беларуси: граждане страны получили новые СМС от МВД
  • Протесты в Беларуси: граждане страны получили новые СМС от МВД
  • Протесты в Беларуси: граждане страны получили новые СМС от МВД
  • Протесты в Беларуси: граждане страны получили новые СМС от МВД
  • Протесты в Беларуси: граждане страны получили новые СМС от МВД
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку: беларусы получили новые СМС от МВД / 3 фотографии

Протесты в Беларуси после инаугурации Лукашенко

Протесты в Беларуси вновь разгорелись 23 сентября после того, как Лукашенко провел тайную инаугурацию.

Белорусская полиция применила слезоточивый газ по демонстрантам в Минске, которые вышли на улицы высказать свое несогласие.

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