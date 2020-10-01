Протесты в Беларуси: граждане страны получили новые СМС от МВД

Беларусы массово начали получать СМС-сообщения от имени МВД.
В сообщениях граждан обвиняют в нарушении порядка проведения массовых мероприятий и предупреждают о недопустимости участия в несанкционированных мероприятиях., так как это грозит уголовной ответственностью.
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Интересно, что такое СМС получили как протестующие против президентства Александра Лукашенко, так и те, кто поддерживают его политику.
Протесты в Беларуси после инаугурации Лукашенко
Протесты в Беларуси вновь разгорелись 23 сентября после того, как Лукашенко провел тайную инаугурацию.
Белорусская полиция применила слезоточивый газ по демонстрантам в Минске, которые вышли на улицы высказать свое несогласие.