Во время обстрелов в Нагорном Карабахе ранили двух журналистов из Франции

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе под обстрел попали два журналиста из Франции. Сейчас их госпитализируют в больницу города Мартуни.

Об этом сообщил руководитель Центра информации и общественных связей правительства Армении Оганес Мовсисян.

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— Двое журналистов французского издания Le Monde пострадавших от бомбардировки азербайджанских вооруженных сил. Их везут в городскую больницу, — написал Мовсисян.

Кроме того, российский телеканал Дождь сообщил, что под обстрел в Мартуни попала группа иностранных журналистов, в том числе заместитель главного редактора Дмитрий Еловський и корреспонденты из Ливана.

Закрытие школ в Азербайджане

В результате в Нагорном Карабахе власти Азербайджана решили закрыть школы, которые расположены в прифронтовом районе. В общем прекращена деятельность 420 школ.

По словам министра образования Азербайджана Эмина Амруллаева, сейчас в этих школах невозможно проводить занятия, но через три — четыре дня они будут восстановлены.