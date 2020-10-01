По состоянию на 1 октября в мире зафиксировали 34 154 636 случаев коронавирусной инфекции. В результате осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 018 769 пациентов.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 7 447 282;

Индия — 6 310 267;

Бразилия — 4 813 586;

Россия — 1 176 286;

Колумбия — 829 679.

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Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 211 740;

Бразилия — 143 962;

Индия — 98 708;

Мексика — 77 646;

Великобритания — 42 143.

Правительство Чехии приняло решение о введении чрезвычайного положения в связи с коронавирусом со следующего понедельника, что позволит вводить ограничительные меры.

Министр здравоохранения Роман Примула заявил, что правительство введет чрезвычайное положение на 30 дней, и по крайней мере в течение первых двух недель ограничит собрание до 20 человек на открытом воздухе и 10 человек внутри помещений.

Кроме того, будет запрещено посещать спортивные мероприятия, общеобразовательные школы должны быть закрыты в регионах с высоким риском заражения.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 30 сентября коронавирусом в мире заболели уже 33 557 173 человека.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 25 место — между Канадой и Израилем.