Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Более 34 млн больных: коронавирус в мире 1 октября

По состоянию на 1 октября в мире зафиксировали 34 154 636 случаев коронавирусной инфекции. В результате осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 018 769 пациентов.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

  • США — 7 447 282;
  • Индия — 6 310 267;
  • Бразилия — 4 813 586;
  • Россия — 1 176 286;
  • Колумбия — 829 679.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

  • США — 211 740;
  • Бразилия — 143 962;
  • Индия — 98 708;
  • Мексика — 77 646;
  • Великобритания — 42 143.

Правительство Чехии приняло решение о введении чрезвычайного положения в связи с коронавирусом со следующего понедельника, что позволит вводить ограничительные меры.

Министр здравоохранения Роман Примула заявил, что правительство введет чрезвычайное положение на 30 дней, и по крайней мере в течение первых двух недель ограничит собрание до 20 человек на открытом воздухе и 10 человек внутри помещений.

Кроме того, будет запрещено посещать спортивные мероприятия, общеобразовательные школы должны быть закрыты в регионах с высоким риском заражения.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 30 сентября коронавирусом в мире заболели уже 33 557 173 человека.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 25 место — между Канадой и Израилем.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка