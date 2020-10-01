Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Россия предлагает провести мирные переговоры по Нагорному Карабаху

Россия предложила провести переговоры о прекращении боевых действий между Азербайджаном и армянскими войсками в спорном районе Нагорного Карабаха.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сделал это предложение в обращениях к обоим правительствам, заявили в его офисе, добавив, что он призвал прекратить воинственную риторику.

Лавров позвонил министрам иностранных дел Армении и Азербайджана, чтобы сообщить, что Россия готова провести переговоры.

Читайте: Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана — Кулеба

Президент России Владимир Путин обсудил боевые действия с президентом Франции Эммануэлем Макроном в отдельном телефонном разговоре. Оба лидера повторили призывы мировых держав к немедленному прекращению огня.

Что произошло между Арменией и Азербайджанов

Армения и Азербайджан — две бывшие советские республики — вели войну в 1988-1994 годах из-за этого региона. Растут опасения, что международные державы могут быть втянуты в конфликт.

Официально часть Азербайджана управляется этническими армянами.

Россия является частью военного союза с Арменией и имеет в стране военную базу. Однако она также имеет тесные связи с правительством Азербайджана.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились в воскресенье, 27 сентября, из-за региона Нагорный Карабах.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка