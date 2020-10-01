Россия предлагает провести мирные переговоры по Нагорному Карабаху

Россия предложила провести переговоры о прекращении боевых действий между Азербайджаном и армянскими войсками в спорном районе Нагорного Карабаха.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сделал это предложение в обращениях к обоим правительствам, заявили в его офисе, добавив, что он призвал прекратить воинственную риторику.

Лавров позвонил министрам иностранных дел Армении и Азербайджана, чтобы сообщить, что Россия готова провести переговоры.

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Президент России Владимир Путин обсудил боевые действия с президентом Франции Эммануэлем Макроном в отдельном телефонном разговоре. Оба лидера повторили призывы мировых держав к немедленному прекращению огня.

Что произошло между Арменией и Азербайджанов

Армения и Азербайджан — две бывшие советские республики — вели войну в 1988-1994 годах из-за этого региона. Растут опасения, что международные державы могут быть втянуты в конфликт.

Официально часть Азербайджана управляется этническими армянами.

Россия является частью военного союза с Арменией и имеет в стране военную базу. Однако она также имеет тесные связи с правительством Азербайджана.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились в воскресенье, 27 сентября, из-за региона Нагорный Карабах.