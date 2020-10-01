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В Польше фиксируют резкий рост случаев коронавируса

В Польше за сутки обнаружили 1 967 новых случая заражения коронавирусом. Это рекордно высокие цифры для страны.

С начала пандемии в Польше обнаружили более 93 481 заражений Covid-19, 2 543 человек умерли.

Сначала Польшу коснулась эпидемия менее серьезно, чем соседние европейские страны, однако с мая, когда власть ослабила ограничения, ситуация начала ухудшаться.

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В Польше с 1 сентября заработали детские сады и школы и введены ограничиния на работу ресторанов и баров до 22.00.

Карантин в Польше

В Польше усиливают карантин в красных и желтых зонах, где фиксируют резкий рост новых случаев коронавируса.

Это будут ограничения, касающиеся возможности встреч и контактов людей.

Сейчас 19 уездов Польши находятся в желтой зоне, а два — в красной.

В ближайшее время количество инфицированных коронавирусом в Польше будет расти, что является следствием возвращения людей к нормальному ритму жизни

Источник: Польское радио

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