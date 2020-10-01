Советник и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Брэд Парскейл заявил о намерении уйти в отставку.

Свое решение он объяснил огромным стрессом и желанием больше времени проводить с семьей.

— Я отказываюсь от любой роли в штабе ближайшее время, чтобы сосредоточиться на своей семье и получить помощь в преодолении огромного стресса, — отметил Брэд Парскейл.

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До июля 2020 года Парскейл возглавлял предвыборный штаб Трампа, однако был отстранен из-за того, что рейтинг кандидата начал падать, он остался в кампании в качестве советника.

А в конце сентября его задержала полиция из-за того, что он угрожал покончить с собой. Речь также шла и об избиении жены, однако она позже опровергла это.

Выборы в США

В США проходит президентская гонка, в ней принимает участие действующий президент США Дональд Трамп и представитель демократов Джо Байден.

В течение кампании специалисты фиксировали значительное опережение Байденом Трампа.

Однако последний опрос, проведенный Harvard CAPS/Harris, демонстрирует сокращение разрыва: 47% граждан на выборах президента США 2020 готовы отдать свой голос за Байдена, 45% — за Трампа.

Источник: Politico